В МИД Туркменистана обсуждены ключевые задачи дипломатической службы на 2025 год

В МИД Туркменистана прошло рабочее совещание с участием руководства и сотрудников министерства, а также глав дипломатических представительств и консульских учреждений Туркменистана за рубежом. В ходе совещания участники рассмотрели предварительные итоги работы в уходящем году, прошедшем под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул значимость продолжения усердной работы по претворению в жизнь внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана под мудрым руководством уважаемого президента Туркменистана, а также национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана.

Согласно указаниям высшего руководства страны, перед отечественной дипломатической службы определены конкретные задачи на 2025 год, объявленном по инициативе Туркменистана Генассамблеей ООН Международным годом мира и доверия.

© TURKMENISTAN.RU, 2024