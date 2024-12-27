Российскому ученому вручена государственная награда Туркменистана

В Посольстве Туркменистана в Российской Федерации состоялась церемония торжественного вручения юбилейной медали Туркменистана «К 300-летию Махтумкули Фраги» ведущему научному сотруднику Института археологии Российской академии наук, доктору исторических наук Виктору Пилипко.

Виктор Пилипко был награжден юбилейной медалью Туркменистана в соответствии с Указом Президента Туркменистана от 9 декабря 2024 года «за особые заслуги в деле возрождения культурного наследия и исконных духовных ценностей туркменского народа, изучения, бережного сохранения, популяризации и донесения до потомков творчества поэта-классика туркменской литературы и великого мыслителя Махтумкули Фраги, наращивания культурных связей независимого нейтрального Туркменистана с другими государствами мира и международными организациями, сближения и обогащения культур, укрепления уз дружбы и сотрудничества между народами в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, а также по случаю 300-летия туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги». Награду российскому ученому вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев.

Виктор Пилипко с 1965 по 1994 год трудился в отделе археологии Института истории Академии наук Туркменистана (от лаборанта до главного специалиста). Впоследствии более четверти века он возглавлял на территории Туркменистана Парфянскую экспедицию Института археологии Российской академии наук, которой было совершено немало научных открытий. Большая часть долгой научной деятельности видного российского ученого была связана с Туркменистаном и его богатой историей. Виктор Пилипко является автором более 190 публикаций, посвященных главной научной теме его жизни.

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