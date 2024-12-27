Заместитель заведующего международным отделом ЦК Компартии Китая принят в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Сердара Мухамметдурдыева с заместителем заведующего международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Чжоу.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные аспекты туркменско-китайского многопланового партнерства. Было отмечено, что в активизации межгосударственного диалога ключевая роль отводится контактам на высшем уровне, которые придают мощный импульс дальнейшему развитию и расширению туркменско-китайских связей. Подтверждено большое значение парламентской дипломатии, при этом отмечено эффективное развитие межпарламентского и межпартийного сотрудничества, являющегося важным направлением успешного взаимодействия между двумя государствами.

В рамках встречи собеседники обменялись мнениями по ряду ключевых направлений плодотворного взаимодействия общественных организаций двух стран, выстраиваемого на долгосрочной основе и отвечающего обоюдным интересам. Также была подтверждена приверженность дальнейшему углублению партнёрства в формате диалога «Центральная Азия - Китай».

Стороны выразили готовность продолжать продуктивное взаимодействие, отвечающее национальным интересам и приоритетам развития Туркменистана и КНР.

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