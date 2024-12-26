Президент Туркменистана принял участие в неформальном саммите СНГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав Содружества Независимых Государств.

Встреча лидеров СНГ традиционно проходит каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге. На этот раз неформальный саммит прошел в комплексе зданий горнолыжного курортного комплекса «Игора» в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.

Лидеры стран Содружества подвели итоги года и обсудили перспективы интеграционного взаимодействия. В частности, в повестке были вопросы взаиморасчетов в национальных валютах по коммерческим сделкам, процессы импортозамещения и укрепления технологического суверенитета в условиях сложной внешней конъюнктуры, пополнения договорно-правовой базы Содружества. Президент России Владимир Путин также пригласил всех участников саммита на юбилейные торжества в Москве 9 мая.

В Ленинградской области собрались главы семи стран СНГ: России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, лидеры Армении и Азербайджана не смогли принять участия в саммите по объективным причинам.

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