Эстрадные артисты поздравили жителей Ашхабада с наступающим Новым годом Череда предновогодних эстрадных концертов и праздничных шоу прошла в Ашхабаде на площадке Спортивного комплекса по зимним видам спорта. Жителей и гостей столицы поздравили иранский рэпер туркменского происхождения Эмин Расен, узбекский певец Осман Наврузов, российская эстрадная певица и композитор, уроженка Ашхабада Ольга Шультайс. К ним присоединились популярные туркменские исполнители Аннаберды Оразмаммедов, Ахмет Атаджанов, Нурягды Реджебов, Бегмурат Аннамурадов, Рустем Халлыев. Переполненные трибуны спортивного комплекса – лучшая награда артистам и верный признак замечательного новогоднего настроения. Концертный марафон продлится в течение всех праздничных дней. © TURKMENISTAN.RU, 2024