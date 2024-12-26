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26.12.24 07:29

Эстрадные артисты поздравили жителей Ашхабада с наступающим Новым годом

Череда предновогодних эстрадных концертов и праздничных шоу прошла в Ашхабаде на площадке Спортивного комплекса по зимним видам спорта.

Жителей и гостей столицы поздравили иранский рэпер туркменского происхождения Эмин Расен, узбекский певец Осман Наврузов, российская эстрадная певица и композитор, уроженка Ашхабада Ольга Шультайс.

К ним присоединились популярные туркменские исполнители Аннаберды Оразмаммедов, Ахмет Атаджанов, Нурягды Реджебов, Бегмурат Аннамурадов, Рустем Халлыев. Переполненные трибуны спортивного комплекса – лучшая награда артистам и верный признак замечательного новогоднего настроения.

Концертный марафон продлится в течение всех праздничных дней.

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