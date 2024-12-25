В Министерстве образования Туркменистана состоялась встреча с главой представительства ЮНИСЕФ

В Министерстве образования Туркменистана состоялась встреча министра образования Джумамырата Гурбангельдыева с главой представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане госпожой Джалпой Ратна. В рамках встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и перспективы дальнейшей совместной работы в области образования и защиты прав детей.

Подчеркнув значимость партнерства между ЮНИСЕФ и Туркменистаном, министр образования отметил ключевые достижения сотрудничества. В их числе реализация «Рабочего плана на 2024 год» в рамках программы ЮНИСЕФ на 2021-2025 годы, направленной на обеспечение инклюзивного и качественного образования для каждого ребенка. Также было подчеркнуто, что подписанные стратегические документы, такие как «Национальный план действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2023–2028 годы» и «Национальная стратегия по раннему развитию ребенка на 2020-2025 годы» во многом способствуют обеспечению устойчивого развития образовательной системы страны.

Выразив благодарность за теплый прием, госпожа Джалпа Ратна отметила, что Туркменистан демонстрирует значительные успехи в продвижении прав детей и совершенствовании образовательной системы. Гостья выразила готовность продолжать поддерживать инициативы, направленные на развитие качественного и доступного образования для всех. В завершение встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению партнерства и реализации совместных проектов, направленных на благополучие детей и молодежи Туркменистана.

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