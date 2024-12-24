На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 15 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 15 сделок на сумму 37 миллионов 320 тысяч долларов США. Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана закупили мазут топочный малосернистый и сжиженный газ производства ГК «Туркменхимия». Помимо этого, представители деловых кругов Сербии приобрели высушенные корневища солодки. На внутренний рынок были реализованы масло базовое производства ГК «Туркменнефть», флоатное листовое стекло, а также хлопчатобумажные отходы, отходы хлопкопрядения и линт хлопковый. Общая сумма сделок по этим позициям составила более 28 миллионов 843 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2024