В Ашхабаде проведен семинар под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

Прошедший в туркменской столице специализированный учебный семинар под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для туркменских производителей товарных видов пресноводной рыбы, в перспективе – других видов аквакультуры – водных растений и животных, был посвящен производству кормов и формированию такой базы на основе местного сырья. Целевой аудиторией стали диетологи, производители кормов для животных отраслевых госучреждений, представители рыбоводческих хозяйств, научных кругов, органов рыбоохраны.

Два лекционных дня предоставили возможность слушателям повысить квалификацию, укрепить потенциал кадров перспективного сектора национальной экономики, где трудятся десятки фермеров. Это был второй тренинг по аквакультуре, состоявшийся по программе проекта Министерства финансов и экономики и ФАО, при участии ветеринарного подразделения аграрного ведомства. Агроэкологическое взаимодействие с ФАО в стране координирует Министерство охраны окружающей среды Туркменистана.

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