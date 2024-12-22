В столице Туркменистана развернута масштабная живописная выставка художников Марыйского региона

В нынешнем году в рамках празднования 300-летнего юбилея классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги Союз художников Туркменистана завершил реализацию экспозиционного проекта «Творчество велаятских художников», в рамках которого были организованы выставки авторов из всех областей страны.

На этот раз в Центральной выставочной галерее Управления художественных выставок и изобразительного искусства Туркменистана разместилась масштабная экспозиция работ марыйских художников. В залах представлено 196 живописных и скульптурных работ, занявших площади на двух этажах выставочного центра.

Выставка, несомненно, стала ярким событием культурной жизни туркменской столицы. Марыйская художественная школа, концептуально сформировавшаяся в восьмидесятых годах прошлого столетия, на протяжении многих лет остается яркой и продуктивной ветвью современного туркменского изобразительного искусства.

Главная отличительная особенность нынешней выставки – наличие в списке ее участников большого числа имен молодых авторов, не так давно пополнивших ряды Союза художников Туркменистана. Таким образом, выставка стала еще и символом передачи эстафеты поколений и сохранения огромного творческого потенциала марыйской живописной школы – новаторской по художественным формам отражения реальности и глубоко национальной по содержанию.

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