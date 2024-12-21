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21.12.24 08:00

В Ашхабаде прошла международная конференция по биотехнологиям

Туркменский сельскохозяйственный институт стал площадкой международного научного диалога, собрав представителей 84 высших учебных заведений и научных центров из 14 стран на онлайн-конференции «Роль биотехнологий в устойчивом развитии аграрного сектора». Конференция объединила ученых из России, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Молдовы и Пакистана.

Работа конференции была организована по пяти ключевым направлениям, охватывающим весь спектр современных биотехнологий в сельском хозяйстве: от генной инженерии и селекции до биоремедиации и экологической устойчивости. Особое внимание было уделено вопросам образования и наращивания потенциала в области агропромышленных биотехнологий.

В рамках конференции была организована выставка научно-исследовательских работ в сфере агропромышленного комплекса. Всего в ходе конференции было представлено 260 докладов, лучшие из которых были особо отмечены на заключительном заседании.

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