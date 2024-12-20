В ходе визита президента Туркменистана в Малайзию достигнуты соглашения о расширении двустороннего сотрудничества

В ходе своего официального визита в Малайзию президент Туркменистана встретился с премьер-министром Датуком Сери Анваром Ибрагимом. Стороны провели переговоры, посвященные вопросам торговли, инвестиций, сотрудничества в энергетическом секторе, высшем образовании, туризме и транспорте. Представительная туркменская делегация приняла участие в переговорах в расширенном составе.

Стороны договорились расширять сотрудничество в сфере транспорта, образования, культуры, туризма и спорта. Особое внимание было уделено обменным программам между университетами и научными учреждениями. Лидеры высоко оценили перспективы партнерства, закрепленные подписанными соглашениями. Торговые отношения между странами демонстрируют впечатляющую динамику.

По окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов. Президент Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Анвар Ибрахим поставили свои подписи под совместным заявлением между Туркменистаном и Малайзией по итогам официального визита.

Стороны также обменялись нотами о соглашении между правительством Туркменистана и правительством Малайзии о частичной отмене визовых требований; нотами о соглашении между правительством Туркменистана и правительством Малайзии о воздушном сообщении и о сотрудничестве в области авиационной промышленности; дипломатическими нотами о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Малайзии в области подготовки дипломатов и сотрудничества по научному обмену; меморандумом о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Малайзии о сотрудничестве в области туризма; протоколом о коммерческих условиях соглашения о разделе продукции по освоению договорной территории «Toplum-I» на туркменском участке Каспийского моря; меморандумом о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Малайзийской международной торгово-промышленной палатой; меморандумом о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Национальной торгово-промышленной палатой Малайзии.

По завершении церемонии подписания президент Туркменистана и премьер-министр Малайзии выступили с обращением к прессе. Дав высокую оценку итогам визита в Малайзию, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что достигнутые в его рамках договоренности и принятые важные документы позволят значительно углубить межгосударственный диалог и реализовать огромный потенциал сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

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