Широкое внедрение цифровых технологий обсуждено на конференции в Ашхабаде

В Инженерно-технологическом университете Туркменистана имени Огузхана прошла международная научно-практическая конференция «Умный город: технологии управления, цифровые, умные и ИИ-технологии, безопасность, экономика». Конференция организована в целях распространения национального опыта и последовательного внедрения концепции «смарт-сити».

В форуме, в том числе в онлайн-режиме, приняли участие профессора и преподаватели престижных высших учебных заведений, известные ученые научно-исследовательских институтов, специалисты из Австрии, Афганистана, Бангладеш, Белоруссии, Великобритании, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Малайзии, Исламской Республики Пакистан, России, Румынии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Филиппин, Шри-Ланки, Эфиопии, Южной Кореи, Японии, а также руководители и представители ведущих зарубежных компаний.

На пленарном заседании были обсуждены вопросы развития различных областей науки и образования, представлена информация о научных изысканиях. Также были рассмотрены приоритетные направления международного научно-технологического сотрудничества, вопросы обмена опытом в сфере создания высокотехнологичных производств, решения научно-технических задач на региональном и глобальном уровнях.

По завершении международной научно-практической конференции были подписаны двусторонние документы о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огузхана и высшими учебными заведениями зарубежных стран.

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