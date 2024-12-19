Начался официальный визит президента Туркменистана в Малайзию

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с официальным визитом в Малайзию. Это первый визит президента Сердара Бердымухамедова в Малайзию, и переговоры на высшем уровне призваны стать еще одним шагом на пути углубления и расширения традиционных отношений.

Туркменистан и Малайзию связывают дружественные отношения, основанные на взаимном уважении. В настоящее время сотрудничество между двумя странами успешно развивается в рамках международных организаций, в частности, ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и др. Традиционный диалог между двумя государствами служит показателем конструктивного многопланового сотрудничества, в частности, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В аэропорту президента Сердара Бердымухамедова встретили официальные лица. В соответствии с благородными традициями гостеприимства главе государстве были вручены букеты цветов. В честь прибытия высокого гостя вдоль ковровой дорожки, ведущей от трапа самолета, выстроились воины почетного караула.

В ходе состоявшейся в аэропорту беседы президента Сердара Бердымухамедова с официальным представителем дружественной страны с удовлетворением констатировался высокий уровень последовательно развивающихся туркменско-малайзийских отношений.

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