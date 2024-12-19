Пресс-конференция по итогам года прошла в Посольстве Российской Федерации в Туркменистане

В Ашхабаде, в здании Посольства Российской Федерации, состоялась пресс-конференция посла России в Туркменистане Ивана Волынкина по итогам российско-туркменского сотрудничества в 2024 году.

Во встрече приняли участие представители ведущих средств массовой информации Туркменистана и журналисты зарубежных масс-медиа. В ходе своего выступления посол рассказал о многоплановом взаимодействии России и Туркменистана, осветил политическое, гуманитарное и торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также анонсировал ряд предстоящих мероприятий в 2025 году. После краткого брифинга приглашенные журналисты смогли задать интересующие их вопросы.

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