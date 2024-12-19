В Ашхабаде прошел туркменско-американский бизнес-форум

В Ашхабаде состоялся турк­менско-американский бизнес-форум. Для участия в нем в Туркменистан прибыла делегация американских бизнесменов, возглавляемая исполнительным директором Туркменско-американского делового совета Эриком Стюартом.

Как отмечалось на бизнес-форуме, Туркменистан, реализующий стратегию развития экономики путем диверсификации и активного привлечения лучших мировых практик и передовых технологий, открыт для эффективного сотрудничества и поддерживает усилия бизнес-кругов США по укреплению своих позиций на туркменском рынке. В стране создан благоприятный инвестиционный климат, отлажены организационно-правовые механизмы для ведения бизнеса.

Говоря о большой заинтересованности ведущих американских компаний в расширении многостороннего сотрудничества, гости подтвердили намерение принимать участие в реализации масштабных государственных программ в интересах народов Цент­рально-Азиатского региона, укреп­ления мира и доверия на планете. Отдельно рассматривалась деятельность Туркменско-американского делового совета и его роль в укреп­лении экономических отношений, основанных на долгосрочности и взаимной выгоде. В числе приоритетных направлений сотрудничества были названы торгово-инвестиционная деятельность, сфера поставок техники для промышленности, сельского и водного хозяйства.

Участники туркменско-американского бизнес-форума обменялись мнениями о возможностях наращивания двустороннего сотрудничества в различных отраслях экономики и инвестиций, высоких технологий, расширения товарооборота между двумя странами, а также наметили конкретные планы взаимодействия по приоритетным направлениям. Кроме того, в рамках форума состоялись встречи представителей профильных министерств, ведомств и частных компаний с американскими бизнесменами, в ходе которых были обсуждены конкретные планы дальнейшего развития двусторонних отношений.

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