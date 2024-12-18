В Ашхабаде обсуждены перспективы экономического сотрудничества Туркменистана и Японии

В Ашхабаде состоялось 15-е заседание Туркменско-японского и Японско-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству. Для участия в работе этого форума в Туркменистан прибыла солидная делегация Японии во главе с членом совета директоров японской компании Itochu Corporation, исполнительным вице-президентом, президентом компании по машинам и оборудованию Хироюки Цубаем, являющимся председателем японско-туркменского комитета.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, председательствующий в туркменско-японском комитете, открывая заседание и приветствуя высокопоставленных гостей, напомнил о результативности предыдущего аналогичного форума, который проходил в декабре 2022 года в Токио, и подчеркнул заинтересованность Туркменистана в укреплении отношений с Японией.

В ходе заседания участники обменялись мнениями по различным вопросам торгово-экономического взаимодействия между Туркменистаном и Японией. В рамках заседания был подписан пакет документов между ведущими государственными ведомствами и японскими компаниями в таких сферах, как химическая индустрия, газовая отрасль и др.

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