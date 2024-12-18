Президент Туркменистана принял руководителя Itochu Corporation

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял члена Совета директоров, исполнительного вице-президента компании Itochu Corporation, президента компании по машинам и оборудованию, сопредседателя Туркменско-японского комитета по экономическому сотрудничеству Хироюки Цубая.

Гость подчеркнул высокую заинтересованность деловых кругов Японии в работе на туркменском рынке, где созданы благоприятный инвестиционный климат и все необходимые условия для продуктивной деятельности.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что очередное заседание Туркменско-японского комитета по экономическому сотрудничеству послужит импульсом для наращивания двусторонних экономических связей.

Как отмечалось в ходе встречи, Туркменистан придает особе значение всестороннему развитию отношений с Японией как с важным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Две страны успешно взаимодействуют в двустороннем и в многостороннем форматах – в рамках диалога «Центральная Азия + Япония».

В настоящее время двусторонние отношения включают политико-дипломатическую, торгово-экономическую, социальную, культурно-гуманитарную и другие сферы. Туркменистан накопил позитивный опыт работы с крупными японскими компаниями в газовой отрасли и химической промышленности. Большая роль в этом принадлежит Туркменско-японскому комитету по экономическому сотрудничеству.

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