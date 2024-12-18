Президент Туркменистана встретился с американскими бизнесменами

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял исполнительного директора Туркменско-американского делового совета Эрика Стюарта, президента по стратегическому сотрудничеству в Центральной Азии компании John Deere Чаба Лейко и руководителя компании Westport Trading Europe Николая Юрченко, прибывших в страну для участия в туркменско-американском бизнес-форуме.

Глава государства выразил уверенность, что туркменско-американский бизнес-форум будет способствовать активизации и укреплению инвестиционного взаимодействия между Туркменистаном и США. Сердар Бердымухамедов подтвердил заинтересованность Туркменистана в расширении взаимовыгодного сотрудничества с американскими компаниями и готовность рассмотреть их конкретные предложения. Президент страны особо отметил весомый вклад успешно действующего на протяжении многих лет Туркменско-американского делового совета в развитие партнерства. Данный совет превратился в эффективный инструмент налаживания и укрепления контактов между экономическими структурами двух государств.

В продолжение беседы в числе наиболее перспективных направлений взаимодействия были обозначены нефтегазовая отрасль, электроэнергетика, возобновляемая энергетика, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство и высокие технологии. Бизнесмены подтвердили стремление деловых кругов США к дальнейшему развитию плодотворных связей с Туркменистаном, располагающим солидным экономическим потенциалом.

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