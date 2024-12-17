В Ашхабаде проходят выставка иранской продукции и туркменско-иранский бизнес-форум

В Ашхабаде проходят специализированная выставка иранской продукции Iran AgroFood, а также туркменско-иранский бизнес-форум. Местом действия двух событий стали залы комплекса Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

В выставке участвуют более 50 компаний и ассоциаций из Ирана, представляющих разнообразные сектора экономики. В рамках Iran AgroFood демонстрируются современные технологии упаковки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, а также широкий ассортимент продуктов питания. Основной целью расширения двусторонних контактов является создание платформы для иранских компаний, позволяющей им представить свои товары на рынке Туркменистана и наладить новые деловые связи.

Выставка представляет собой важный шаг в укреплении экономического сотрудничества между двумя странами и открывает новые горизонты для бизнеса.

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