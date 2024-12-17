Туркменистан и Афганистан укрепляют сотрудничество в реализации крупных инфраструктурных проектов

Продолжается реализация социально-экономических проектов на территории Афганистана при участии Туркменистана. С этой целью делегация во главе с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым совершила рабочий визит в Афганистан.

Цель визита – ознакомление с практическим осуществлением крупномасштабных энергетических, транспортных и инфраструктурных международных проектов, реализуемых с участием Туркменистана и Афганистана. Делегацию Туркменистана сопровождали представители Афганистана во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Амиром Ханом Моттаки.

В ходе рабочего визита туркменская делегация ознакомилась с ходом строительных работ участка Серхетабат – Герат на территории Афганистана, являющегося важным этапом реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).

Делегация также имела возможность наблюдать за темпами работ по сооружению оптико-волоконной линии связи и строительству складского комплекса в сухом порту железнодорожной станции Тургунди и участка Тургунди – Санабар первой очереди железной дороги Тургунди – Герат.

Как известно, старт данным проектам на афганской территории был дан 11 сентября текущего года при участии национального лидера туркменского народа, председателя Халк Малахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

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