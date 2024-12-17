В Ашхабаде обсуждены актуальные вопросы туркменско-иранского сотрудничества

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в энергетической и газовой отраслях.

Особенно подчеркнута значимость данного визита министра энергетики Ирана в связи с открытием 16-й специализированной выставки «Iran Agrofood», где представлена продукция более 60 компаний Ирана, а также с проведением туркменско-иранского бизнес-форума. Стороны также обменялись мнениями касательно перспективных направлений развития партнерства.

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