Зажглись огни на главной елке страны в Ашхабаде

На площади перед культурно-развлекательным центром «Вселенная» в Ашхабаде торжественно зажглись огни на самой высокой елке Туркменистана. Это знаменует начало праздничных мероприятий, посвященных главному зимнему празднику – Новому году. Здесь же развернулся красочный сказочный городок.

На площади состоялось яркое новогоднее представление с участием театральных коллективов, юных артистов и популярных эстрадных исполнителей. Персонажи уходящего 2024 и наступающего 2025 годов посвятили свои стихи и песни властелину зимы. Кульминацией торжества стало зажжение огней на главной елке страны. Вслед за ней засверкали елки на площадях городов и сел Туркменистана, где также прошли праздничные мероприятия.

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