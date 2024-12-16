Главу Регионального представительства МККК в Центральной Азии приняли в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с главой Регионального представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии Биляной Милошевич.

В ходе встречи была обсуждена текущая деятельность МККК в регионе и, в частности, в Туркменистане. Речь также шла о продвижении и имплементации международного гуманитарного права в национальное законодательство, а также сотрудничестве с Национальным обществом Красного Полумесяца Туркменистана.

Собеседники подчеркнули важность мероприятий, направленных на укрепление и повышение потенциала национальных партнеров МККК в области международного гуманитарного права. Кроме того, стороны рассмотрели планы сотрудничества между правительством Туркменистана и МККК на 2025 год. В частности, обсуждены возможности проведения курсов и лекций со стороны МККК по международному гуманитарному праву в профильных вузах Туркменистана.

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