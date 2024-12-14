Туркменистан принял участие в подготовке плана по гуманитарному сотрудничеству в СНГ

В Москве состоялось заседание Совета глав правительств СНГ, на котором Туркменистан представил Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь, Постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах СНГ Назаргулы Шагулыев.

По итогам заседания был подписан ряд документов, в том числе план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2025–2026 годы. По сообщению пресс-службы Исполнительного комитета СНГ, план предназначен для координации и развития многостороннего взаимодействия в сферах образования, науки, культуры, информации и массовых коммуникаций, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии, в области спорта и здорового образа жизни, туризма, работы с молодежью.

Документ подготовлен на основе предложений Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Секретариата Совета МПА СНГ, Совета по сотрудничеству в области образования, Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки, Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии, Совета по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества. В 10 разделов плана включено более 200 мероприятий.

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