Обсуждены итоги визита делегации исполнительного директората Контртеррористического комитета Совбеза ООН в Ашхабад Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с исполнительным директором исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета безопасности ООН Натальей Герман. В ходе встречи стороны обсудили предварительные результаты оценочного визита делегации исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН в Туркменистан. Целью данного визита была оценка реализации положений резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся борьбы с терроризмом, а также выполнение рекомендаций оценочного визита, осуществленного ранее, в ноябре 2017 года. Стороны отметили конструктивный характер сотрудничества Туркменистана с ООН в данном направлении. © TURKMENISTAN.RU, 2024