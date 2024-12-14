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14.12.24 08:18

Обсуждены итоги визита делегации исполнительного директората Контртеррористического комитета Совбеза ООН в Ашхабад

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с исполнительным директором исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета безопасности ООН Натальей Герман.

В ходе встречи стороны обсудили предварительные результаты оценочного визита делегации исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН в Туркменистан. Целью данного визита была оценка реализации положений резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся борьбы с терроризмом, а также выполнение рекомендаций оценочного визита, осуществленного ранее, в ноябре 2017 года.

Стороны отметили конструктивный характер сотрудничества Туркменистана с ООН в данном направлении.

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