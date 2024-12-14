В Ашхабаде обсужден ход реализации рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН

В здании МИД Туркменистана в гибридном формате состоялось заседание руководящего комитета по реализации рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2021–2025 годы.

В заседании приняли участие руководители и сотрудники Министерства иностранных дел Туркменистана, руководители и представители ряда министерств и ведомств страны, постоянный координатор ООН в Туркменистане, главы и представители структурных подразделений ООН.

Участниками встречи было отмечено, что рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития является одним из базовых документов, который определяет развитие партнерства Туркменистана с ООН и её агентствами на системной основе, а также опирается на среднесрочные и долгосрочные программы и планы совместной деятельности.

В ходе заседания были рассмотрены рекомендации ООН относительно финальной оценки реализации рамочной программы на период 2021–2025 годов, проделанная работа каждой из пяти групп по результатам выполнения упомянутого документа; а также работа по разработке следующего цикла рамочной программы на 2026–2030 годы.

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