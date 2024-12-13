Праздничный концерт прошел в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялся концерт по случаю Международного дня нейтралитета и 29-й годовщины обретения страной статуса постоянного нейтралитета.

В праздничном мероприятии принял участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также члены правительства, руководители и представители министерств и ведомств, общественных организаций, главы аккредитованных в Туркменистане дипмиссий и авторитетных международных организаций, послы Туркменистана в зарубежных государствах, творческая интеллигенция, старейшины, студенческая молодежь, СМИ. Среди зрителей были и многочисленные зарубежные гости, в том числе участники международных форумов, проходивших в канун праздника в туркменской столице.

Концертная программа состояла из выступлений известных в стране артистов, молодых популярных певцов. Праздничные музыкальные поздравления звучали от вокалистов, исполнявших народные и современные песни о любви и дружбе, красоте окружающего мира на азербайджанском, английском, армянском, индийском, казахском, кыргызском, русском, таджикском, турецком и узбекском языках. Прозвучавшие мелодии и песни сопровождались танцами и были встречены бурными аплодисментами зрителей. Программа концерта отличалась разнообразием жанров и премьерных номеров, отражающих преемственность традиций национального искусства.

По окончании концерта глава государства Сердар Бердымухамедов еще раз поздравил всех с Международным днем нейтралитета и отбыл с места события.

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