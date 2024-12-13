Международный день нейтралитета торжественно отмечен в Туркменистане

В Туркменистане прошли торжества по случаю Международного дня нейтралитета и 29-й годовщины обретения страной статуса постоянного нейтралитета.

Глава государства Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии возложения цветов к Монументу нейтралитета, являющемуся символом приверженности страны идеалам мира и созидания.

На площади перед Монументом нейтралитета собрались представители Меджлиса и Халк Маслахаты, члены правительства, руководители министерств и ведомств, послы Туркменистана в зарубежных государствах, главы аккредитованных в Ашхабаде дипломатических миссий и международных организаций, старейшины, представители общественных организаций и средств массовой информации.

Президент Сердар Бердымухамедов возложил венок к подножию Монумента нейтралитета. Вслед за главой государства букеты цветов возложили другие участники церемонии. По завершении торжественной церемонии президент Туркменистана тепло попрощался с ее участниками и отбыл с места события.

Торжества по случаю Международного дня нейтралитета прошли 12 декабря во всех регионах страны.

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