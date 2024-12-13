Президент Туркменистана принял специального представителя Евросоюза по Центральной Азии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с госпожой Тери Хакалой, которая завершает свою миссию в качестве специального представителя Европейского союза по Центральной Азии.

В ходе встречи было отмечено, что двусторонние отношения между Туркменистаном и Европейским союзом в последнее время обрели многоплановый характер. Туркменистан успешно сотрудничает с Евросоюзом в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Взаимодействие по политико-дипломатической линии последовательно развивается, в том числе в рамках диалога «Европейский союз – Центральная Азия». Также была отмечена эффективность сотрудничества с Европейским союзом в рамках программ и проектов, направленных на социально-экономическое развитие Туркменистана.

В данной связи президент Сердар Бердымухамедов отметил результативность проектов в области законодательства, науки и образования, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, а также подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшему укреплению отношений с Европейским союзом. В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов еще раз выразил признательность Тери Хакале за личный вклад в развитие сотрудничества между Туркменистаном и ЕС, пожелав ей крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе.

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