В Ашхабаде состоялось заседание высокого уровня Группы друзей нейтралитета

В здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялось заседание высокого уровня Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития. В заседании приняли участие представители стран участников данной группы, включая глав дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, а также руководители дипломатических миссий и консульских учреждений Туркменистана за рубежом.

В ходе заседания участники подчеркнули эффективность Группы друзей, свидетельством чему служит ее последовательное расширение. На встрече обсуждены возможности задействования принципов позитивного нейтралитета в деле устранения нынешних глобальных вызовов. В этом контексте стороны также рассмотрели выработку стратегии глобальной безопасности на основе принципов устава ООН и общепризнанных норм международного права, с учетом актуальных тенденций мирового развития.

Кроме этого, состоялся обмен мнениями касательно конкретных методов расширения практического взаимодействия в целях достижения мира, безопасности и устойчивого развития. Участники условились продолжать выполнение повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года путем интеграции принципов нейтралитета в национальные и международные стратегии.

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