В Ашхабаде прошла международная конференция

В преддверии Международного дня нейтралитета в Ашхабаде состоялась международная конференция под названием «Совместные действия для укрепления международного мира и устойчивого развития».

В работе конференции приняли участие главы дипломатических миссий и консульских учреждений страны за рубежом, представители международных и региональных организаций, в частности, ООН, представители Министерства иностранных дел Туркменистана, а также эксперты, специализирующиеся в области международных отношений и безопасности, молодежные и студенческие организации, активно работающие над продвижением мира и доверия, представители гражданского общества, научных и исследовательских центров.

В ходе заседания участники поделились своим видением развития международного сотрудничества в целях достижения мира и устойчивого развития. На церемонии открытия заседания высокого уровня международной конференции министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов рассказал о конструктивной внешнеполитической линии государства. В частности, он подчеркнул, что «определяющим свойством внешней политики Туркменистана, ее философией, является опора на коллективную, системную совместную работу, объединение и консолидацию».

Выступившие далее председатель Совета аксакалов Организации тюркских государств Бинали Йылдырым, специальный представитель президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов, помощник генсека ООН, исполнительный директор Исполнительного директората Комитета Совета безопасности ООН по борьбе с терроризмом Наталья Герман, помощник генерального секретаря ООН по делам органов обеспечения законности Александр Зуев, а также специальный представитель ЕС по Центральной Азии Терри Хакала отметили значимость созыва данной конференции в Ашхабаде для обсуждения актуальных глобальных вопросов и выработки слаженных механизмов предотвращения угроз и вызовов миру и развитию.

О значимости объединения усилий в деле поддержания мира, стабильности и устойчивого развития сказали в своих видеообращениях заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг и бывший генеральный секретарь ООН, глава Глобального института зеленого роста Пан Ги Мун. По результатам конференции был принят итоговый документ, в котором отражены основные посылы выступлений.

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