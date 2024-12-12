|12.12.24 07:17
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Президент Туркменистана принял исполнительного директора Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН
Президент Сердар Бердымухамедов принял Исполнительного директора Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Наталью Герман.
Представитель крупнейшей международной организации поздравила главу государства с приближающимся праздником – Международным днем нейтралитета, адресовав всем туркменистанцам пожелания счастья, благополучия и новых успехов на избранном пути суверенного развития. Наталья Герман также выразила признательность за врученную ей награду – медаль по случаю 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги.
В беседе сторон подчеркивалось, что развитие многопланового партнерства с ООН выступает одним из ключевых векторов внешней политики Туркменистана, который, обладая статусом постоянного нейтралитета, играет важную роль в международной политике, последовательно отстаивая принципы мира, безопасности и независимости.
Как отмечалось в ходе беседы, Туркменистан, исходя из своей приверженности принципам устойчивого мира и международной безопасности, активно участвует в усилиях, направленных на противодействие угрозам терроризма на глобальном уровне. Выразив уверенность, что эффективное взаимодействие с данным органом ООН имеет ключевое значение для выработки комплексных и своевременных мер по укреплению международной безопасности, глава государства подчеркнул, что Туркменистан продолжит поддерживать инициативы, направленные на повышение уровня сотрудничества, обмена информацией и опыта в области борьбы с терроризмом, а также на упрочение правовых и институциональных механизмов по защите мира и стабильности.
В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов пожелал Наталье Герман крепкого здоровья, благополучия и успехов в ее новой миссии.
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