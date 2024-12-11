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11.12.24 08:36

В Туркменистане в честь Международного дня нейтралитета помилованы 276 человек

Президент Туркменистана подписал указ о помиловании 276 человек в честь Международного дня нейтралитета.  Согласно документу, эти люди освобождены от дальнейшего отбывания основного наказания в виде заключения.

Глава государства поручил соответствующим ведомствам принять все меры, чтобы помилованные в ближайшее время вернулись домой, к своим семьям. В Туркменистане акция помилования осужденных граждан стала доброй традицией, проводимой ежегодно в преддверии значимых государственных праздников.

Эта гуманитарная инициатива основана на национальных ценностях милосердия, прощения и уважения к человеческой жизни. Основная цель помилования – дать возможность лицам, совершившим преступления, но искренне раскаявшимся в содеянном, вернуться в общество и начать новую жизнь.

 

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