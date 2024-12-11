В Ашхабаде дипломатам вручены юбилейные награды

В Министерстве иностранных дел Туркменистана, а также в конференц-зале Института международных отношений МИД Туркменистана состоялись церемонии вручения юбилейных медалей и комплектов памятных знаков «К 300-летию Махтумкули Фраги» работникам дипломатической службы как Туркменистана, так и зарубежных стран.

В ходе церемоний награждения министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов зачитал соответствующие документы, подписанные уважаемым Президентом Туркменистана о награждении граждан страны и иностранных граждан юбилейной и памятным знаком. В торжестве приняли участие руководители и сотрудники МИД Туркменистана, главы дипмиссий Туркменистана за рубежом, руководители дипломатического корпуса в Туркменистане, представители международных организаций, студенты и профессорско-преподавательский состав Института международных отношений МИД Туркменистана, представители СМИ.

Примечательными стали слова помощника Генерального секретаря, Исполнительного директора Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета безопасности ООН Натальи Герман, которая отметила в своей благодарственной речи, что Махтумкули Фраги стал, по сути, предвестником создания Организации Объединенных Наций, основной целью которой является поддержание и укрепление международного мира и безопасности, а также развитие сотрудничества между странами и народами.

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