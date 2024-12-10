Помощник генерального секретаря ООН по вопросам верховенства закона и учреждениям безопасности принят в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Рашида Мередова с помощником генерального секретаря ООН по вопросам верховенства закона и учреждениям безопасности Александром Зуевым, прибывшим в Ашхабад для участия в международной конференции «Совместные усилия в укреплении международного мира и устойчивого развития», а также других мероприятиях в честь Международного дня Нейтралитета.

В ходе встречи стороны отметили особое внимание, уделяемое Туркменистаном поддержке миротворчества как одного из главных инструментов ООН в деле поддержания мира и безопасности. Операции по поддержанию мира являются действенным инструментом содействия долгосрочному урегулированию кризисов. Исходя из статуса нейтралитета Туркменистана туркменская сторона сообщила о готовности рассмотреть формы своего участия в международных усилиях по укреплению мира.

Были обсуждены перспективы участия в деятельности соответствующей структуры ООН с учетом нейтрального статуса Туркменистана. Стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество между Туркменистаном и ООН будет и впредь развиваться в конструктивном ключе.

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