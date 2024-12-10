На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 43 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 43 сделки на сумму около 4 миллионов 680 тысяч долларов США.

Предприниматели из Афганистана закупили сжиженный газ производства ГК «Туркменхимия». Кроме того, коммерсантам из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Киргизии реализованы текстильные изделия, раствор йода, хлопчатобумажные пряжа и отходы хлопчатобумажного производства.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили базовое машинное масло, смесовой парафиновый гач и нефтяной битум производства ГК «Туркменнефть», а также ковры ручной работы, хлопчатобумажную пряжу, шелк-сырец. Общая сумма сделок превысила 154 миллиона 257 тысяч манатов.

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