Президент Туркменистана принял членов делегации Исламской Республики Иран

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с министром энергетики Ирана Аббасом Али Абади и председателем Центрального банка Ирана Мохаммадрезой Фарзи. В ходе встречи обсуждались вопросы расширения двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере и диверсификации поставок энергоресурсов на мировые рынки.

Как отмечалось, братские и добрососедские отношения между Туркменистаном и Ираном уходят своими корнями в глубокую древность и сегодня традиционно развиваются на основе принципов взаимоуважения и взаимопонимания, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

В настоящее время Туркменистан работает со своими партнерами над реализацией нескольких значимых энергетических проектов. Подчеркнув, что данные мероприятия осуществляются с учетом экологической безопасности, президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана поддержать инициативы и предложения, направленные на дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений.

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