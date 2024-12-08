В Ашхабаде предложили пополнить список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В туркменской столице состоялась региональная встреча международных экспертов по внесению Каспийского коридора Великого Шелкового пути в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во встрече приняли участие национальные координаторы и эксперты рабочей группы серийной транснациональной номинации «Каспийско-Волжский коридор Шелкового пути» из Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана, а также представители ЮНЕСКО, Международного института центральноазиатских исследований (МИЦАИ), Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), Университета Тейке (Япония), Университетского колледжа Лондона UCL (Великобритания).

В докладах отмечалось, что Великий Шелковый путь – феноменальная трансконтинентальная магистраль, соединявшая в древности страны Запада и Востока, проходила по территории нынешнего Туркменистана, что подтверждается в трудах античных и средневековых авторов. Об этом также свидетельствуют сохранившиеся памятники истории и культуры, богатый археологический материал, собранный туркменскими и зарубежными исследователями.

На первом пленарном заседании эксперты стран-участниц представили доклады о предпринимаемых на национальном уровне усилиях по первоначальному выявлению, защите, сохранению и управлению соответствующими объектами, связанными с наследием Каспийско-Волжского коридора Шелкового пути, а также презентации о прогрессе и оценке статуса сохранности его компонентов.

В выступлениях на втором пленарном заседании «Понимание наследия потенциальных шелковых путей Каспийско-Волжского коридора» особо отмечалось, что нынешняя встреча направлена на дальнейшее обсуждение на экспертном уровне процесса подготовки номинирования Каспийско-Волжского коридора для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В программе встречи также – выезд на археологический памятник Старая Ниса, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что свидетельствует о мировом признании высочайшей ценности объекта историко-культурного наследия туркменского народа.

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