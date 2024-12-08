ООН приняла инициированную Туркменистаном резолюцию

В ходе 43-го пленарного заседания 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, представленная Туркменистаном от имени стран Центральной Азии «Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии».

Представляя проект резолюции, постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева поблагодарила страны-члены ООН за поддержку проекта и подчеркнула, что Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, выступает важным элементом глобального режима нераспространения, утвердив первый в Северном полушарии безъядерный регион.

Осуществляя миролюбивую внешнюю политику, основанную на принципах позитивного нейтралитета, Туркменистан выдвигает важные предложения по обеспечению глобального мира и доверия, консолидации международных усилий во благо всего человечества. Об актуальности данных предложений и их широкой поддержке мировым сообществом свидетельствует принятие Генеральной Ассамблеей ООН соответствующих резолюций, инициированных Туркменистаном.

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