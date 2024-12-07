В Москве состоялся премьерный показ фильма-эссе, посвященного 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги

В актовом зале Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза состоялся показ просветительского фильма-эссе «Заветы отца», посвященный 300-летию со дня рождения классика туркменской литературы и мыслителя Востока Махтумкули Фраги.

Это первый фильм о Махтумкули, созданный в России по личной инициативе авторов проекта. Киноэссе создано по одноименной поэтической пьесе Анастасии Павловой в рамках ее авторского проекта «Гении мира. Туркменистан». Режиссер фильма – главный координатор проекта «Гении мира» Надежда Геращенко.

Данная киноработа представляет собой своеобразный синтез нескольких жанров: поэтической пьесы, чтения переводов стихов Махтумкули, документальных видеосъемок туркменских пейзажей, постановочных театральных сцен с привлечением выпускников Института театрального искусства. Автор поэтической пьесы Анастасия Валерьевна Павлова – международный общественный деятель, автор и руководитель международной независимой интеграционной программы «СНГ + МИР: Культура. Образование. Туризм», драматург, культуролог, автор проекта «Гении мира», сопредседатель социокультурной инициативы «Время Человека».

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