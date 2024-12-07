В Ашхабаде прошло заседание консультативного совета «Туркменистан – ООН»

В стенах Министерства иностранных дел Туркменистана состоялось третье заседание стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН». В заседании приняли участие заместители председателя Кабинета министров Туркменистана, руководители и представители министерств и ведомств страны, главы дипмиссий Туркменистана за рубежом, постоянный координатор ООН в Туркменистане, главы и представители агентств ООН, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

В ходе обсуждений рассмотрены текущие вопросы взаимодействия Туркменистана с ООН в различных направлениях. Участники заседания обсудили программы и проектные документы, в том числе проект Рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН на 2026–2030 годы и совместные с ООН программы по линии молодежи, образования, здравоохранения, цифровизации и зеленой энергетики.

Также была утверждена «дорожная карта» по укреплению отчетности по ЦУР в Туркменистане в период с 2025 по 2027 годы. Кроме этого, участники заседания детально обсудили конкретные шаги по созданию Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.

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