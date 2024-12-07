В Ашхабаде обсудили сотрудничество регионов, свободных от ядерного оружия

В МИД Туркменистана прошло совещание делегаций государств-участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии на тему «Укрепление сотрудничества между существующими зонами, свободными от ядерного оружия».

В совещании приняли участие руководители и представители внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Монголии, главы дипломатических миссий региона, аккредитованные в Туркменистане, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, а также представители местных и зарубежных академических кругов и научно-исследовательских институтов, в том числе специализирующихся в области разоружения.

Целью совещания была активизация сотрудничества пяти существующих в мире зон, свободных от ядерного оружия. Туркменистан проводит данное совещание в рамках своего председательства в Договоре о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Через видеосвязь к встрече присоединись генеральный секретарь Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне, а также председатель Африканской комиссии по ядерной энергии. Для участия в заседании в Ашхабад прибыли эксперты Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В ходе дискуссии было отмечено, что Туркменистан поддерживает инициативы международного сообщества по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития под эгидой ООН. Страна выступает за разоружение, нераспространение оружия массового уничтожения, обеспечение всеобщей ядерной безопасности. На совещании были рассмотрены вопросы, с которыми сталкиваются безъядерные зоны, в том числе предоставление международных юридически обязывающих гарантий безопасности и улучшение взаимосвязи между зонами. По результатам форума участники приняли итоговый документ.

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