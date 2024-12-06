Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в саммите «Единая вода»

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочий визит в Королевство Саудовская Аравия для участия в саммите «Единая вода», прошедшем в рамках 16-й конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

В повестке саммита, собравшего глав государств и правительств, руководителей и представителей международных организаций, – вопросы укрепления многостороннего сотрудничества по разрешению экологических проблем, вызванных нехваткой воды и засухой.

В своей речи на форуме национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что сегодня взаимодействие по водной проблематике является важнейшей составляющей общемировых процессов, во многом определяющей перспективы обеспечения устойчивой стабильности, развития и благополучия на планете. И в этом контексте гарантия равного и справедливого доступа к воде и, в более широком смысле, к водным ресурсам, является решающим условием не только политико-правового, но и морального порядка, делом ответственности перед нынешним и будущими поколениями.

Гурбангулы Бердымухамедов высказал мнение о том, что весь комплекс водной проблематики в Центральной Азии следует рассматривать на основе трех важных принципов: соблюдение международного права; взаимный учет интересов; привлечение в эту работу международных организаций, и в первую очередь ООН. Было отмечено, что Туркменистан предложил на 78-й сессии Генассамблеи ООН рассмотреть инициативу о создании Регионального совета ООН по вопросам водопользования в странах Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде, а также об ускорении процесса принятия конвенций ООН по рекам Амударья и Сырдарья.

В завершение выступления Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил неизменную готовность Туркменистана к дальнейшему тесному взаимодействию по водной проблематике с ООН, другими специализированными международными структурами, странами-соседями и партнёрами на ясных и справедливых принципах, взаимной ответственности и учете интересов.

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