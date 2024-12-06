В Брюсселе прошло заседание совместного комитета «Туркменистан – ЕС»

В Брюсселе состоялось 23-е заседание совместного комитета «Туркменистан – Европейский союз». Делегацию Туркменистана возглавил министр финансов и экономики Сердар Джораев. В состав делегации также вошли представители различных министерств и ведомств страны.

Делегацию ЕС на заседании возглавил Люк Девинь, заместитель управляющего директора по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешних связей. В состав делегации вошли представители различных подразделений ЕС.

На заседании были рассмотрены вопросы торгового взаимодействия, включая поддержку вступления Туркменистана в ВТО, макроэкономическую ситуацию в Туркменистане и ЕС, а также темы транспортной связанности и цифровизации. Особое внимание было уделено энергетике, охране окружающей среды и устойчивому развитию. В центре дискуссий находились вопросы управления водными ресурсами, сокращения выбросов метана, экологические вопросы регионального характера, а также перспективы использования возобновляемых источников энергии. Туркменская сторона представила видение дальнейших шагов в этой области.

Кроме того, участники обсудили гуманитарные вопросы, сотрудничество в области образования и культурных обменов. Делегация Туркменистана обширно представила свои инициативы в сфере международного академического взаимодействия. ЕС, в свою очередь, презентовал возможности, предоставляемые в рамках различных программ и проектов Европейского союза. Особое внимание было уделено образовательным инициативам.

Заседание завершилось обсуждением перспектив укрепления сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом. Итоговые замечания сторон подчеркнули важность проведения таких встреч для углубления двусторонних отношений.

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