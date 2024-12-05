Выставка экспортных турецких товаров проходит в Ашхабаде

В столице Туркменистана открылась 11-я выставка экспортных товаров Турции. В ней принимают участие более 70 компаний и ассоциаций из дружественной страны, представляющих разнообразные секторы экономики.

Выставка демонстрирует широкий ассортимент продукции, включая товары народного потребления, строительные материалы, сельскохозяйственную продукцию, парфюмерию и продукты питания. Основная цель широкой экспозиции – создание коммуникационной платформы для турецких компаний, чтобы они могли представить свои товары на рынке Туркменистана и наладить новые деловые связи.

Выставка проходит в выставочном комплексе Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

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