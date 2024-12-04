Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Совета министров ОЭС

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахметом Гурбановым приняла участие в 28-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (СМИД ОЭС), состоявшемся в городе Мешхеде Исламской Республики Иран. В заседании приняли участие главы внешнеполитических ведомств государств-членов ОЭС, руководители региональных организаций, а также специализированных учреждений, региональных институтов и структурных подразделений ОЭС.

Участники встречи обсудили широкий спектр вопросов укрепления регионального сотрудничества в области торговли, инвестиций, «зеленой» экономики, цифровизации, энергетики, продовольственной безопасности, экологии, сельского хозяйства и транспорта. Рассмотрены предложения по дальнейшему развитию торгово-экономических связей, включая поиск новых путей экономического роста на пространстве ОЭС. В ходе заседания была утверждена рабочая программа совета, приняты отчеты о деятельности секретариата и специализированных органов ОЭС, утвержден бюджет на 2025 год, а также подведены итоги председательства Ирана в ОЭС. Председательство в 2025 году перешло к Республике Казахстан.

По итогам заседания было принято Мешхедское коммюнике, в котором изложены стратегические инициативы и практические шаги по укреплению многопланового регионального сотрудничества.

На полях 28-го заседания Совета министров ОЭС состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с Генеральным секретарем ОЭС Асадом Маджидом Ханом. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития потенциала региона, а также инициативы Туркменистана в области туризма и транспорта. Стороны подтвердили общую приверженность продвижению целей ОЭС и укреплению регионального сотрудничества в следующем году.

© TURKMENISTAN.RU, 2024