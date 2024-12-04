В МИД Туркменистана приняли итальянскую делегацию

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Итальянской Республики во главе с послом Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Федерико Файлла. В повестке дня переговоров – обсуждение проекта плана действий по созданию сетей многостороннего сотрудничества между странами Центральной Азии и Италией.

Разработка данного проекта была согласована главами внешнеполитических ведомств в рамках третьей министерской конференции формата «Центральная Азия – Италия», состоявшейся 29 мая текущего года в Риме. Участники встречи отметили, что документ охватит сотрудничество между странами в таких направлениях, как энергетика, транспорт, сельское и водное хозяйство, образование, здравоохранение и др. В ходе переговоров стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению взаимовыгодного партнерства.

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