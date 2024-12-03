Руководители внешнеполитических ведомств Туркменистана и Российской Федерации провели телефонный разговор По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы стороны обсудили ключевые аспекты туркмено-российской повестки дня, в частности, рассмотрев перспективы развития сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес. Министры отметили значимость продолжения межмидовского взаимодействия. © TURKMENISTAN.RU, 2024