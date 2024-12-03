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03.12.24 09:32

Руководители внешнеполитических ведомств Туркменистана и Российской Федерации провели телефонный разговор

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.  В ходе беседы стороны обсудили ключевые аспекты туркмено-российской повестки дня, в частности, рассмотрев перспективы развития сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Министры отметили значимость продолжения межмидовского взаимодействия.

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