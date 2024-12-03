В Ашхабаде обсуждена программа ООН для стран бассейна Аральского моря

В Ашхабаде состоялась региональная консультативная встреча Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по обсуждению создания специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря.

Предложение о создании специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря было выдвинуто в 2012 году национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. На 79-й сессии ЭСКАТО в мае 2023 года в Бангкоке по инициативе Туркменистана была единогласно принята резолюция данной комиссии «Рассмотрение условий создания специальной программы ООН для бассейна Аральского моря», на основе которой и состоялась эта встреча.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств стран Центральной Азии, Международного фонда спасения Арала, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, специализированных агентств ООН, а также специалисты в области водных ресурсов, стихийных бедствий и климата. Целью встречи была оценка текущего прогресса и выявление новых возможностей для укрепления регионального сотрудничества по водным ресурсам и стихийным бедствиям в бассейне Аральского моря на основе специальной программы ООН для Арала.

Участники обсудили условия и форматы создания специальной программы ООН для бассейна Аральского моря. По результатам встречи были согласованы дальнейшие действия. Принятый документ будет представлен на 81-й сессии ЭСКАТО, которая состоится в Бангкоке в 2025 году.

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