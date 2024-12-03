На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 25 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 25 сделок на общую сумму свыше 47 миллионов 469 тысяч долларов США.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана закупили техническую cеру и сжиженный газ, произведенные на технологических установках госконцерна «Туркменгаз». Представители деловых кругов ОАЭ и Афганистана приобрели также топочный малосернистый мазут, осветительный керосин, сжиженный газ производства ГК «Туркменнефть» и карбамид (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, коммерсантам из ОАЭ и Афганистана были реализованы ковры ручной работы, хлопчатобумажная пряжа и портландцемент.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен и базовое масло, а также флоатное листовое стекло, портландцемент, упаковочную пленку, хлопчатобумажную пряжу. Общая сумма сделок составила более 15 миллионов 362 тысяч манатов и 222 тысячи 870 долларов.

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